La gamma Samsung Galaxy S22 sarà inevitabilmente paragonata alla gamma iPhone 13, poiché Apple è il più grande rivale di smartphone di Samsung. Secondo Ice Universe (un leaker con un buon track record), la luminosità del display del Samsung Galaxy S22 Ultra è superiore alla luminosità di qualsiasi altro pannello OLED Samsung.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra supera i 1.500; per fare un confronto, la gamma di iPhone 13 arriva a 1.200 nits. Dunque, l’attuale serie di device di Samsung può già diventare più luminosa degli smartphone Apple e, se le voci sono corrette, i prossimi device potranno diventarlo ancora di più.

Galaxy S22 Ultra è pronto a dare battaglia all’iPhone 13

Tuttavia, è probabile che questo aggiornamento del display possa non arrivare sul Samsung Galaxy S22 standard o Plus. IceUniverse, infatti, non li menziona ed il Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus non sono luminosi come l’S21 Ultra. Parlando del Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus, in una perdita leggermente più vecchia la stessa fonte ha affermato che avranno schermi piatti e pannelli posteriori piatti, insieme a una cornice simmetrica, aggiungendo che questo li rende molto simili alla gamma iPhone 13, anche se senza tacca.

Tuttavia, non siamo convinti che sembrerebbero davvero simili, poiché le perdite suggeriscono che il layout della fotocamera è molto diverso dall’iPhone e dal momento che non avranno una tacca. Inoltre, il Galaxy S21 e S21 Plus hanno già uno schermo piatto e cornici quasi simmetriche, quindi l’unico vero cambiamento qui sarebbe una parte posteriore piatta, piuttosto che i bordi leggermente curvi sui modelli attuali. Non ci resta che attendere conferma da parte di Samsung.