L’esecuzione di app Android in Windows 11 tramite Amazon è stata introdotta nel programma Insider la scorsa settimana ed uno sviluppatore ha sbloccato il Play Store di Google per consentirti di eseguire qualsiasi app sul sistema operativo Microsoft.

Mentre attualmente puoi eseguire app dall’Android Store di Amazon, eri limitato a ciò che era disponibile lì, rispetto alle migliaia di app sullo store di Google. Dai giochi agli strumenti di produttività e ad altre app di social media, ce ne sono migliaia tra cui scegliere da eseguire sul tuo laptop o tablet, grazie a una guida che lo sviluppatore ha rilasciato durante il fine settimana.

Windows 11: Microsoft potrebbe limitare la funzionalità

Tuttavia, i vantaggi di ciò che un app store più grande potrebbe portare a Windows 11 potrebbero mostrare maggiori opportunità sia a Microsoft che a Google in futuro se gli utenti adottassero Android sui loro dispositivi Windows 11. Uno sviluppatore di nome ADeltaX su Twitter ha documentato i propri sforzi per far funzionare il Play Store e nel fine settimana ci sono riusciti.

Il tutorial di YouTube che fornisce è facile da seguire e sarai in grado di eseguire le tue app Android insieme a Paint, Snipping Tool e altre app di Windows 11 in pochissimo tempo. Ma dovremmo affermare che questo potrebbe non essere disponibile a lungo, poiché molto probabilmente Microsoft revocherà l’accesso allo store. Attualmente, l’unico modo per utilizzare le app Android sarà tramite il Microsoft Store e la libreria dell’App Store di Amazon.

Tuttavia, questo apre la strada all’utilizzo di giochi e app di produttività su tablet e laptop con Windows 11 che non sono disponibili tramite Amazon.