La Casa di Carta sta tornando con la sua quinta e ultima stagione con la seconda metà dello show, e manca solo un mese e qualche giorno. Alcune immagini e teaser sono stati eliminati da Netflix in questi giorni.

Nella prima metà della stagione 5 dello show, noto anche come La Casa de Papel, troviamo la tragica morte di Tokyo e Helsinki aveva bisogno dell’amputazione della gamba dopo un incidente. Tra i personaggi vedremmo Rafael come un importante mebro della squadra nella stagione.

Nella storia, il professore ha intenzione di stampare miliardi di euro nella Royal Mint spagnola e per succedere a questo suo piano, sceglie otto persone che non hanno nulla da perdere e hanno determinate abilità per pianificare e creare la più grande rapina della storia .

La Casa de Papel stagione 5: il teaser

Nel teaser per la sessione vedremo che il professore promette che non moriranno più persone grazie al suo piano, arrabbiato di aver perso soldi e compagni in poche ore, e troveremmo anche che la banda che piange la perdita dopo la rapina.

C’è anche una scena in cui si scopre che il professore tira fuori la pistola dopo che l’esercito si è trasferito.

Jesús Colmenar il produttore dello spettacolo di “La Casa di Carta” ha mostrato nella stagione 5 come l’idea di rapina sia senza vittime per la lotta per la resistenza e la libertà senza ferire nessuno. E d’ora in poi i personaggi devono combattere per la propria vita.

Il trailer della stagione 5, è stato rilasciato il 2 agosto 2021. Tre fonti hanno affermato che la stagione 5 avrà due episodi in più rispetto alle altre stagioni e avrà dieci episodi.