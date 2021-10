Il gruppo commerciale di Vodafone continua ad essere focalizzato nel mercato della telefonia mobile, con l’obiettivo di aumentare il numero di abbonati. Per attirare nuovi clienti, il gestore inglese vuole assicurare una tariffa alternativa ad Iliad ed agli altri operatori attivi in Italia. Anche in questa parte conclusiva di Ottobre, i clienti potranno scegliere la tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, anche a fine Ottobre la tariffa con 70 Giga

La promozione Special 70 Giga è una delle migliori iniziative del momento. Tutti gli abbatti che decideranno di sottoscrivere una SIM con l’operatore inglese riceveranno un ticket di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS verso tutti e 70 Giga per internet. Il costo previsto per il rinnovo di questa tariffa sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

A differenza degli scorsi mesi, Vodafone assicura ai suoi clienti anche una garanzia molto impostante. Almeno durante il primo semestre gli utenti avranno a loro disposizione costi bloccati. In pratica, il gestore si impegna a non aumentare i costi delle sue tariffe almeno durante i sei mesi iniziali di abbonamento.

Per attivare la Special 70 Giga, i clienti di Vodafone dovranno aggiungere solo una piccola quota extra dal valore di 10 euro. Questo costo extra è necessario anche per la ricezione della SIM.

In linea con le altre tariffe low cost presentate da Vodafone al grande pubblico, questa tariffa potrà essere attivata solo presso uno degli store ufficiali del gestore. I clienti che sceglieranno la Special 70 Giga dovranno però impegnarsi alla portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad.