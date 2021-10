Il numero di infezioni da coronavirus registrate finora nell’Europa orientale ha superato i 20 milioni domenica, secondo un conteggio di Reuters, essendo alle prese con il suo peggior focolaio dall’inizio della pandemia.

I paesi hanno i tassi di vaccinazione più bassi d’Europa, con meno della metà della popolazione che ha ricevuto una singola dose.

L’Ungheria è in cima ai tassi di vaccinazione della regione con il 62% della sua popolazione che ha ricevuto almeno un’iniezione, mentre l’Ucraina ha somministrato una singola dose solo al 19% dei suoi residenti, secondo Our World in Data.

Le nuove infezioni nella regione sono aumentate costantemente e ora sono in media oltre 83.700 nuovi casi al giorno, il livello più alto dal novembre dello scorso anno, secondo i dati Reuters fino a venerdì. Sebbene abbia solo il 4% della popolazione mondiale, l’Europa orientale rappresenta circa il 20% di tutti i nuovi casi segnalati a livello globale.

Secondo un’analisi di Reuters, tre dei primi cinque paesi che riportano il maggior numero di morti nel mondo si trovano nell’Europa orientale: Russia, Ucraina e Romania.

Più riunioni sociali al chiuso dopo la revoca delle restrizioni proprio mentre l’inverno inizia, sta guidando un aumento delle infezioni da Covid-19 in molti paesi in tutta Europa, ha detto giovedì il direttore dell’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità Mike Ryan.

Con l’intensificarsi dell’ondata di infezioni, molte persone nell’Europa orientale sono combattute tra la sfida e il rimpianto per non essere state vaccinate.

Centinaia di persone hanno protestato a Sofia e in altre città contro i certificati obbligatori entrati in vigore giovedì, che limitano l’accesso a molti spazi pubblici interni a coloro che sono stati vaccinati.

Un sondaggio della Commissione europea, l’Eurobarometro, ha mostrato che almeno una persona su tre nella maggior parte dei paesi dell’est dell’Unione europea non si fida del sistema sanitario, rispetto a una media del 18%.

Il problema e’ sopratutto nelle zone fredde

Più del 40% di tutti i nuovi casi segnalati nell’Europa orientale si sono verificati in Russia, con 120 persone risultate positive ogni cinque minuti, secondo un’analisi di Reuters. Il sistema sanitario del paese sta operando sotto grande pressione, ha detto mercoledì il ministro della Sanità Mikhail Murashko. La nazione venerdì ha registrato morti da Covid record per il quarto giorno consecutivo.

Finora, la Russia ha vaccinato circa il 36% della sua popolazione con una vaccinazione.

Mosca, la città e capitale più popolosa del paese, la prossima settimana chiuderà tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi essenziali come supermercati e farmacie per arginare la diffusione della malattia.

La Slovacchia ha riportato 3.480 nuovi casi di Covid-19 il 19 ottobre, il più alto conteggio giornaliero da marzo, secondo i dati del ministero della salute mostrati mercoledì. Il paese ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi dell’UE, con poco più della metà della popolazione adulta completamente vaccinata nel paese di 5,5 milioni. Ciò ha contribuito a un aumento più rapido delle infezioni rispetto ad alcuni paesi vicini.