L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp ha recentemente portato nel Google Play Beta Program un nuovo aggiornamento per la versione beta della sua app per dispositivi Android, con il quale è stata implementata una funzione molto comoda per chi usa gli aggiornamenti di stato.

Gli ultimi giorni sono stati forieri di molte novità per WhatsApp Beta, dai nuovi pacchetti di adesivi ai video, passando per editor e icone. Vediamo l’ultima introdotta per gli aggiornamenti di stato. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WhatsApp Beta: nuova funzione per gli aggiornamenti di stato

La funzione in questione si chiama Undo Status Update e risulta attualmente in stato di roll out ma soltanto per specifici tester, viene contrassegnata come compatibile con la versione 2.21.22.6 di WhatsApp Beta per Android, ma qualche utente potrebbe vederla anche con la precedente 2.21.22.5.

L’obiettivo di questa nuova funzione si intuisce facilmente: dopo aver pubblicato un nuovo aggiornamento di stato, “Undo” permette di cancellarlo rapidamente. Può sembrare una banalità, ma avere un tasto subito lì a portata di dito, senza dover entrare nel menù e selezionare Elimina, potrebbe rivelarsi parecchio comodo, specialmente in caso di pubblicazione di un aggiornamento di stato per errore.

È interessante notare come WhatsApp permetta all’utente di seguire il processo di cancellazione o “undo” dello stato: una volta completato, viene mostrato un avviso pop-up di avvenuta cancellazione. Come detto questa funzione è attualmente disponibile solo per specifici tester, pertanto non basta avere installato l’ultimo aggiornamento dell’app. In ogni caso la versione più recente di WhatsApp Beta per Android.