Cosa succede se unisci il malware per Android più letale di sempre e la serie TV più guardata di sempre ? Be il risultato non può che essere davvero negativo, ed è proprio quello che sta succedendo ultimamente nel mondo Android, c’è infatti chi ha pensato bene di usare la grande risonanza destata dal successo immenso di Squid Game, per diffondere il famosissimo malware Joker.

Per chi non lo sapesse il malware Joker è uno dei più letali di sempre nella storia di Android, esso infatti non appena entra nel device, oltre che iniziare a rubare i dati contenuti all’interno della memoria, avvia anche il log della tastiera, e iscrive il vostro cellulare a servizi a pagamento dai costi davvero esagerati.

App a tema Squid Game letali

Oltre 200 app legate o sostenitrici della famosa serie TV, nascondono in realtà il famoso malware Joker, il rilevamento è stato effettuato dal ricercatore informatico per la sicurezza di ESET, Lukas Stefanko, il quale ha segnalato tutto ovviamente a Google per spingere verso una rimozione rapida.

L’app più letale tra tutte è quella intitolata Squid Game Wallpaper, la quale è arrivata a 5000 download in pochissimo tempo e nasconde appunto Joker, nel caso l’aveste installata rimuovetela immediatamente oppure effettuate un reset del dispositivo (scelta consigliata).

Over 200 #SquidGame related apps are available on Google Play Seems like a great opportunity to make money on in-app ads from one of the most popular TV show without official game.

The most downloaded of them reached 1M installs in 10 days. Its game play is not that well handled pic.twitter.com/gCOYXXaVHY — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) October 19, 2021

Non è la prima volta che un tema molto gettonato all’interno della popolazione viene sfruttato per diffondere un malware, basti pensare al covid e al Green Pass, usati in passato in mail di phishing o SMS truffaldini, dunque fate molta attenzione e abbiate occhio scettico.