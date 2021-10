Se non vedevi l’ora di accoppiare il tuo Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro con il presunto Google Pixel Stand rivisitato, ti farà piacere sapere che nel negozio online di Google è disponibile un elenco per il Pixel Stand di seconda generazione. A quanto pare, esso verrà rilasciato il 25 ottobre insieme a Pixel 6.

Per essere chiari, l’elenco per Google Pixel Stand (2a generazione) dice che ‘arriverà presto’. Google Pixel Stand (2a generazione) migliora rispetto al suo predecessore con una ricarica più rapida fino a 23 W, ma solo per i nuovi telefoni Pixel. Altri dispositivi si caricano fino a 15 W, che è comunque lo standard per la ricarica wireless nella maggior parte dei telefoni.

Pixel 6 e 6 Pro arriveranno a breve

È interessante notare che i nuovi Pixel non si caricano alla stessa velocità: Google Pixel 6 carica in modalità wireless fino a 21 W, mentre Pixel 6 Pro arriva fino ai 23 W dichiarati. È una differenza minuscola. Se utilizzi un caricabatterie EPP certificato Qi (ovvero un supporto non Pixel), aspettati che i nuovi Pixel si ricarichino in modalità wireless fino a 12 W.

La maggior parte dei telefoni può essere ricaricato in modalità wireless e alcuni possono persino fungere da caricabatterie (inclusi Pixel 6 e Pixel 6 Pro), riducendo la durata della batteria per ricaricare altri dispositivi certificati Qi.

Ci sono alcuni device che non lo fanno, come l’Asus ROG 5, un telefono incentrato sui giochi che risparmia spazio ed evita i problemi di riscaldamento associati alla ricarica wireless al fine di preservare la capacità termica e lo spazio per la sua enorme batteria da 6.000 mAh. Indipendentemente dal fatto che i possessori di Pixel 6 utilizzino o meno la ricarica wireless, trarranno comunque vantaggio dalla grande batteria da 4.612 mAh, mentre il Pixel 6 Pro ha una batteria più grande da 5.000 mAh.

Entrambi hanno una velocità di ricarica massima di 30 W, sebbene nessuno dei due includa un caricatore effettivo nella confezione: dovrai acquistarlo separatamente, ma per quanto ne sappiamo, non dovrai acquistare un caricabatterie specifico di Google per ottenere quella massima velocità di ricarica.