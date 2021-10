Microsoft rimane un gigante del software, ma ha bisogno di innovare e stare al passo con il resto del mondo mobile, in particolare, la comunità Android. Ci sono stati molti tentativi ma sembrano non avere successo. Questa volta, le app Android potrebbero funzionare meglio e senza problemi su Windows 11 con l’introduzione del programma Windows Insider.

Ciò segue i precedenti tentativi di consentire l’esecuzione delle app Android su Windows in collaborazione con Amazon. Microsoft ha iniziato a collaborare con Intel e Amazon per migliorare ulteriormente l’esperienza, soprattutto sui dispositivi alimentati da processori Qualcomm, AMD e Intel. Il programma Windows Insider offre un’anteprima delle app Android. Per iniziare, puoi controllare il Microsoft Store e vedere quali app e giochi Android sono disponibili per il tuo dispositivo Microsoft.

Windows 11: la beta per la nuova versione è iniziata

Non tutte le app Android possono essere eseguite su Windows, ma ci sono molte tra cui scegliere: app essenziali, giochi casuali, app di produttività, app social e altro ancora. Per gli utenti di Windows 11, il download, l’installazione e l’utilizzo delle app Android saranno simili a quelli dei dispositivi Android. In Windows, puoi persino utilizzare le app mobile contemporaneamente e fianco a fianco. Ciò è possibile con la nuova funzione Snap Layouts.

Snap Layouts ti consente di interagire con le app con un mouse, uno stilo o un tocco. Puoi iniziare appuntando le app nel menu Start o nella barra delle applicazioni. Puoi persino controllarli con Alt + Tab e la vista Attività per un facile passaggio.

Le app Android su Windows sono facilmente accessibili. C’è il Centro operativo per mostrarti le notifiche. Puoi anche condividere gli appunti tra un’app Android e un’app Windows. Ulteriori miglioramenti sono già stati apportati e verranno introdotti presto.