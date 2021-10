TIM vuole giocare un ruolo da protagonista nel corso di questa stagione autunnale nel campo della telefonia mobile. Il provider italiano si presenta come concorrente principale di Iliad. In alternativa alla Giga 120 di Iliad, i clienti di TIM potranno sottoscrivere una ricaricabile molto vantaggiosa come la Wonder.

TIM, le migliori offerte di Ottobre e la tariffa Wonder

La promozione TIM Wonder è a disposizione dei clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero da altro provider. Almeno in questa fase, la ricaricabile del gestore italiano non è compatibile per gli utenti che hanno già una una rete operativa con annessa ricaricabile associata.

La TIM Wonder prevede una duplice forma. In una prima versione, il prezzo mensile per gli abbonati sarà di 9,99 euro. Il pacchetto di consumi per il pubblico prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti più 70 Giga per la connessione di rete.

La seconda versione della TIM Wonder conferma sempre un costo di 9,99 euro ogni trenta giorni. In tale circostanza però per gli utenti ci sarà un pacchetto meno ampio con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la navigazione internet.

Anche per i clienti di TIM che decidono di sottoscrivere la tariffa Wonder è prevista la garanzia di costi bloccati per i primi sei mesi. In base alle attuali condizioni dell’operatore italiano, quindi, nei primi sei mesi non potranno essere applicati prezzi aggiuntivi per il pagamento della ricaricabile.