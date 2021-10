L’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, ha deciso di rilanciare ieri 19 ottobre 2021 la promozione del buono di 10 euro della piattaforma di e-commerce Amazon. Il buono è dedicato a tutti gli utenti che passano a Kena.

In contemporanea ha anche lanciato la nuova offerta denominata Kena 7.99 Special a 7.99 euro al mese. Il buono Amazon di potrà ottenere entro le 10:00 del 26 ottobre 2021. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile regala un buono Amazon da 10 euro

Per aderire all’iniziativa non dovrete far altro che accedere al sito ufficiale dell’operatore o all’app Kena, ma anche recarsi presso i corner promozionali o contattare il Customer Care 181. La promozione è dedicata a tutti gli utenti italiani, maggiorenni, che richiederanno la portabilità del proprio numero dalle 10:00 di ieri 19 ottobre alle 10:00 del 26 ottobre.

Il buono regalo Amazon sarà erogato esclusivamente a coloro che effettueranno almeno un rinnovo in seguito all’attivazione, entro e non oltre il prossimo 31 Marzo 2022. Ogni partecipante potrà avere diritto a 4 buoni da 10 euro, dato che l’operatore offre la possibilità di associare al proprio codice fiscale fino a un massimo di 4 SIM intestate.

Il premio in questione sarà consegnato via SMS, entro 180 giorni dall’inizio dell’operazione. La nuova offerta Kena 7.99 Special invece comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico internet mobile nazionale in 4G con velocità fino a 30 Mpbs in download e in upload a 7,99 euro al mese. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale per scoprire maggiori dettagli.