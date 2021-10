Il prossimo evento Sony Xperia è il 26 ottobre e se ti aspettavi che annunciassero nuovi dispositivi, potresti rimanere deluso. Sembra che l’annuncio principale sia specifico per il mercato cinese poiché hanno siglato una partnership con un altro marchio cinese Meizu per la ‘cooperazione strategica’.

Fondamentalmente, vogliono rendere i telefoni Xperia più attraenti per il mercato locale e collaborare con un marchio che vanta oltre 100 milioni di utenti nel paese è un modo per farlo.

Sony: nessun nuovo smartphone all’evento del 26 ottobre

Secondo GSM Arena, il possibile annuncio sull’evento Xperia che si terrà la prossima settimana potrebbe benissimo riguardare questa partnership. Sony preinstallerà presto alcune app Meizu sul proprio Xperia 1 III e ‘nuovi prodotti successivi’. Se possiedi l’attuale 1 Mark III, sarai in grado di scaricare le app Meizu dopo aver installato l’aggiornamento del firmware. Sarai in grado di scaricare un app store, e-mail, meteo, notizie e altre app.

Poiché non è disponibile Google Play in Cina, avere un app store e l’accesso a varie app Meizu sarà un vantaggio per i possessori di Xperia nel paese. Oltre alle app, Sony sta anche cercando di portare alcune delle funzionalità di Flyme, la personalizzazione Android di Meizu. Non hanno ancora specificato su quali funzionalità stanno lavorando, ma poiché Meizu è un marchio in crescita nel mercato locale, è probabilmente qualcosa che apparirà anche agli utenti cinesi.

Sebbene l’annuncio della partnership tra Sony e Meizu sia ufficiale, non sappiamo ancora se questo è tutto ciò che porterà l’evento Xperia. Lo scopriremo tra una settimana, ma per ora questa è la notizia principale in uscita da Sony.