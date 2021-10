Microsoft sta rendendo ancora più semplice l’accesso alla tua posta in Outlook dal browser di Google con il rilascio della sua nuova estensione Chrome. Come riportato da Windows Central, l’estensione Outlook del gigante del software è ora disponibile sul Chrome Web Store.

Una volta aggiunta a Chrome, l’estensione, che funziona con Outlook e con gli account Hotmail, consente agli utenti di accedere al servizio di posta elettronica di Microsoft senza dover cambiare scheda.

Outlook: l’estensione è già disponibile per tutti gli utenti

Se l’estensione sembra familiare, è perché Microsoft ha rilasciato la stessa identica estensione per Edge a giugno. La nuova estensione Outlook di Microsoft per Chrome non solo consente agli utenti di accedere rapidamente alla propria posta elettronica, ma possono anche accedere al calendario di Outlook, alle attività e ai contatti direttamente dal menu delle estensioni nella parte superiore del browser di Google.

Sia che tu stia lavorando da casa o sia già tornato in ufficio, questa nuova estensione può aiutarti ad aumentare la tua produttività poiché sarai in grado di leggere, scrivere e inviare e-mail senza dover passare a un’altra scheda o app.

L’estensione del browser Outlook di Microsoft può anche essere utilizzata per cercare, aggiungere e modificare i contatti di Outlook e per inserire nuove attività di Outlook, modificarle e contrassegnarle come complete. Potete iniziare a dare un’occhiata alla funzionalità già da ora poiché è disponibile per tutti.

Gli utenti di Google Chrome possono aggiungere la nuova estensione Outlook di Microsoft al proprio browser da questa pagina sul Chrome Web Store. Sembra che la funzionalità sia già live per gli utenti che desiderano utilizzarla e potete provarla sia sullo Store di Chrome sia sul Web.