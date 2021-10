Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech, durante un’intervista al Financial Times, ha dichiarato ufficialmente che il prossimo anno ci sarà sicuramente una nuova formulazione del vaccino che sarà senz’altro necessaria per proteggere tutti contro il coronavirus, principalmente per via delle sue mutazioni continue.

Come detto anche dal Corriere della Sera, Sahin ci ha tenuto a spiegare che le varianti che stanno circolando in questo momento, in special modo la variante Delta, sono nettamente più contagiose ma comunque non devono destare particolari problemi all’efficacia dei vaccini, i quali tramite le dosi di rinforzo affrontano ancora meglio le varianti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Pfizer: è importante che il vaccino vada aggiornato per via delle varianti

Ciononostante, il virus andrà a sviluppare delle mutazioni che avranno la possibilità di sfuggire alla risposta immunitaria del vaccino, così da spingere alla necessità di versioni su misura del farmaco: “Questo virus rimarrà e si adatterà ulteriormente, non abbiamo motivo di presumere che il virus di prossima generazione sarà più facile da gestire per il sistema immunitario rispetto alla generazione esistente. Questa è un’evoluzione continua, ed è appena iniziata”.

Sempre secondo l’AD di BioNTech, per quanto concerne la terza dose, la suddetta dovrebbe essere capace di affrontare le varianti nella miglior maniera possibile, ma il tutto è ancora in fase di valutazione.

Quindi possiamo dire con certezza che è chiaro che l’azienda Pfizer/BioNTech sta lavorando affinché ci sia un vaccino anti-Covid aggiornato e che sia ancora più efficace contro le diverse varianti, in particolare quella Delta.