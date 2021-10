I prezzi attivati da MediaWorld sono decisamente inediti, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, grazie ad una campagna promozionale veramente super, pronta a far spendere decisamente meno del previsto.

Esattamente sulla stessa identica lunghezza d’onda di quanto visto in passato, la soluzione corrente risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia, oltre all’e-commerce ufficiale dell’azienda. Ciò sta a significare che l’utente può decidere di completare l’acquisto nel punto vendita più vicino alla propria residenza, o dal divano di casa, fruendo degli stessi identici prezzi (ma nel secondo caso dovrà pagare le spese di spedizione).

Aprite subito il link diretto al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili in esclusiva tantissimi codici sconto Amazon gratis.

MediaWorld: questi sono gli sconti più in voga nel periodo

La campagna promozionale di MediaWorld non disdegna chiaramente la fascia alta della telefonia mobile, riuscendo a scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione a prezzi complessivamente accettabili ed accessibili. I terminali in questione sono difatti Apple iPhone 13, disponibile con una spesa finale di 939 euro, senza dimenticarsi del rivale Galaxy S21 Ultra 5G, acquistabile a 999 euro, o i più datati Apple iPhone 12 e 12 Pro, rispettivamente disponibili a 779 e 1099 euro.

Sempre restando nel mondo della telefonia mobile, sono acquistabili anche altri modelli con un prezzo finale inferiore ai 500 euro, e toccano Oppo Find X3 Lite, Apple iPhone XR, Oppo A74, TCL 20L, Xiaomi Mi 11i, Vivo Y21s o anche Oppo A94 e Galaxy A22. Se volete conoscere da vicino il volantino, non scordatevi di aprire questo link.