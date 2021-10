L’operatore virtuale Kena Mobile ha da poco lanciato una nuova offerta letteralmente super. Quest’ultima è denominata Kena 7,99 Super ed è stata pensata per conquistare i clienti provenienti da altri operatori telefonici grazie a ciò che offre e al suo prezzo ridotto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile lancia la nuova offerta zkena 7,99 Super con 80 GB di traffico

L’operatore virtuale di TIM, come già accennato, sta proponendo una nuova offerta molto allettante e volta ad attirare un maggior numero di utenti prevalentemente provenienti da alcuni operatori telefonici. Tra questi operatori ci sono ad esempio Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile e Withu Mobile.

Si tratta dell’offerta Kena 7,99 Super e, come suggerisce il nome, ha un costo di 7,99 euro al mese. Nello specifico, la nuova offerta offre a tutti coloro che la attiveranno minuti di chiamate illimitati verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e ben 80 GB di traffico dati con connettività 4G e con una velocità massima pari a 30 Mbps in download e in upload. Vi ricordiamo che non sono previsti né costi di attivazione né costi per la scheda SIM e che sono inclusi alcuni servizi come la segretaria telefonica e il servizio Chiama Ora.

Vi ricordiamo che Kena Mobile, oltre a questa offerta, ha anche proposto un’altra promozione aperta questa volta a tutti gli utenti. Nello specifico, quest’ultima ha un costo di 12,99 euro al mese ed include anche 70 GB di traffico dati.