Le grandi promozioni di Iliad sono ancora tra le più popolari nel campo della telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare una SIM con il gestore francese potranno scegliere la tariffa Giga 120. La ricaricabile, come noto, presenta consumi senza limiti per chiamate e SMS più 120 Giga per internet. Il costo previsto il rinnovo è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre alle vantaggiose promozioni per la telefonia mobile, a breve gli abbonati potranno anche usufruire di vantaggiose ed interessanti offerte per la telefonia fissa.

Iliad e la Fibra ottica: queste le tariffe low cost per i clienti

Le iniziative della Fibra ottica saranno a breve presentate da Iliad. In linea con le attuali ricaricabili, i clienti potranno scegliere anche per la telefonia fissa delle iniziative con contenuti all inclusive e con i costi più bassi del mercato.

In queste settimane, Iliad sta mettendo a punto la sua strategia operativa per la Fibra ottica. Il gestore ha già stretto due partnership strategiche, quelle con Open Fiber e FiberCop. Grazie ai due accordi, il gestore potrà portare le sue reti di telefonia domestica nelle case degli italiani. Iliad, inoltre, ha anche ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia fissa.

Il grande motivo di interesse è ora spostato sulle tempistiche per l’arrivo delle prime offerte di Fibra ottica. Una serie di indiscrezioni, nelle ultime settimane, parlavano anche dell’autunno come stagione buona per l’esordio della Fibra ottica. Con più probabilità, le nuove reti arriveranno nella prima parte del 2022.