Vodafone ha nuovamente abbassato il prezzo mensile dell’offerta convergente fisso-mobile chiamata Piano Famiglia, che abbina un fisso Vodafone in FTTC o Fibra fino a 2,5 Gbps e una SIM mobile con minuti, SMS e Illimitati GB in 5G alla massima velocità.

Queste offerte convergenti della gamma Piano Famiglia Vodafone possono essere acquistate sia nei negozi che online ad un ulteriore prezzo scontato di 34,90 euro al mese.

L’offerta in questione era stata lanciata nei mesi scorsi con un costo mensile standard di 39,90 euro al mese, mentre da settembre 2021 il costo era stato scontato sia online che nei negozi a 37,90 euro al mese.

L’offerta Piano Famiglia con il nuovo costo mensile scontato è dedicata solo ai nuovi clienti Vodafone sia di rete mobile che fissa, ovvero attivando un nuovo numero o effettuando la portabilità da altro operatore sia per la componente fissa che per la componente mobile.

Rimane invece invariato il prezzo dell’offerta Piano Famiglia Netflix Edition, lanciata dal 1 settembre 2021 e che comprende anche l’abbonamento a Netflix, a 44,90 euro al mese.

Ecco i servizi inclusi nell’offerta

Anche con il nuovo prezzo scontato di 34,90 euro al mese avrai sempre una linea di rete fissa in FTTC o fibra FTTH fino a 2,5 Gbps con chiamate a consumo nei negozi o chiamate online illimitate più una SIM Vodafone con minuti illimitati , SMS e Giga in 5G alla massima velocità, il tutto con addebito in un’unica fattura.

Dal 1 settembre 2021 le offerte Piano Famiglia non hanno costi base di attivazione. Così facendo le offerte del Piano Famiglia sono interamente Vodafone Open, in quanto non ci sono costi di attivazione scontati o rateali sia per i telefoni fissi che per i cellulari e la Vodafone Station è inclusa gratuitamente.

Le offerte del Piano Famiglia per i nuovi clienti sono sempre valide solo con l’attivazione di linea fissa in FTTC o Fibra FTTH, escluse quindi le attivazioni in ADSL.

Per attivare un’offerta Piano Famiglia, entrambe le linee Vodafone, fissa e mobile, devono essere intestate allo stesso cliente.