TIM non vuole perdere terreno nel campo della telefonia mobile, anche se nelle ultime settimane il gestore ha concentrato le sue forze prevalentemente nel campo della tv streaming. Per contrastare il successo continuo della Giga 120 di Iliad, il provider italiano ha pensato ad una duplice tariffa con costi da ribasso e con soglie di consumo molto ampie.

TIM all’assalto di Iliad con due tariffe low cost

Nei punti vendita di TIM è ancora disponibile la ricaricabile Gold Pro. Questa promozione si conferma come una delle preferite dal pubblico, grazie al pacchetto che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque più 70 Giga per navigare in internet. Il costo è davvero di grande vantaggio: soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni.

Altra promozione da non perdere nel listino di TIM è la Steel Pro. Il ticket di cui potranno disporre gli utenti in questo caso prevede 50 Giga per la navigazione di rete, con la conferma di consumi senza limiti sia per le telefonate che per gli SMS: Il prezzo di rinnovo, anche in tale circostanza, è molto basso: soltanto 6,99 euro ogni trenta giorni.