Il prossimo 26 ottobre debutteranno ufficialmente sul mercato europeo i nuovi smartphone della serie 50 di Honor. Tuttavia, sembra che a breve arriverà un ulteriore membro di questa famiglia, ovvero il nuovo Honor 50 Lite. A confermarlo, infatti, è stato nel corso delle ultime ore il sito web WinFuture.

Honor 50 Lite: il nuovo smartphone dell’azienda sta per arrivare ufficialmente in Europa

Sappiamo già che i nuovi Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 SE verranno annunciati il prossimo 26 ottobre. Tuttavia, come già accennato, l’azienda sta preparando l’arrivo di un ulteriore device appartenente sempre a questa serie, cioè Honor 50 Lite.

Nel corso delle ultime, infatti, il noto sito web WinFuture ha rivelato l’arrivo del nuovo smartphone e le sue presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo device di casa Honor sarà in sostanza una versione re-branded dello scorso Huawei Nova 8i presentato in Italia qualche settimana fa. Dal punto di vista estetico e del design, anche qui troviamo sul fronte un foro allungato su un ampio display IPS LCD da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+. Sulla parte posteriore, troviamo inoltre lo stesso modulo fotografico di forma circolare con al suo interno quattro fotocamere. I sensori, nello specifico, sono rispettivamente da 64, 8 (grandangolo), 2 (macro) e 2 (profondità) megapixel.

Una delle caratteristiche tecniche che distinguerà il nuovo arrivato di casa Honor dal cugino di casa Huawei sarà però la presenza dei Google Mobile Services. Il sistema operativo, in particolare, sarà Android in versione 11 con l’interfaccia utente personalizzata da Honor, la MagicUI 5.0. Le prestazioni saranno invece affidate al SoC Snapdragon 662 di casa Qualcomm.