Si chiama Serially ed è una nuova piattaforma tutta italiana dedicata agli appassionati di Serie TV che arriva sul mercato italiano per offrire serie TV in modo gratuito a tutti noi.

E il team di Serially fa sul serio, così come ci viene confermato dalla politica presa per aiutare la piattaforma a farsi conoscere: le serie TV trasmesse in streaming, infatti, potranno essere guardate gratuitamente, come anticipato poco fa. Ecco i dettagli.

Serially è la nuova piattaforma streaming completamente gratuita

Il team di Serially, nel presentare questa nuova piattaforma, ci tiene a mettere in evidenza quelli che sono i suoi punti di forza, ossia la sua gratuità e la sua italianità. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, Serially ha come obiettivo quello di portare nel nostro Paese serie TV altrimenti inaccessibili agli utenti italiani, garantendo un sistema efficace di doppiaggio e sottotitolazione che sia in grado di consentire a tutti di fruire di tali contenuti con un’esperienza piacevole.

Al lancio sono 13 le serie TV messe a disposizione degli utenti e tra di esse troviamo la serie spagnola “Si fueras tu”, la miniserie “Him”, la comedy inglese “Brassic”, le serie spagnole “Boca Norte” e “Dorien”. I programmi del team di Serially, tuttavia, sono ambiziosi e già entro la fine del 2021 il numero di serie disponibili dovrebbe quasi raddoppiare, arrivando a 21.

Al momento la piattaforma è disponibile soltanto sul Web ma entro la fine del mese dovrebbero essere pubblicate sul Google Play Store e su App Store le applicazioni per dispositivi Android e iOS mentre successivamente dovrebbe arrivare anche l’app per le smart TV.