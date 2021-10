Il volantino Comet nasconde agli utenti una lunghissima serie di occasioni da non perdere assolutamente di vista, pur ricordando che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque sul territorio nazionale, come sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

La campagna, difatti, non presenta limitazioni degne di nota, ciò sta a significare che ogni cliente si ritrova a poter approfittare di tantissime occasioni speciali, acquistabili anche dal divano di casa propria, con spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi (e senza vincoli sulle categorie merceologiche).

Comet: quante offerte speciali per tutti

Comet stupisce per la qualità degli sconti attivati all’interno della propria campagna promozionale, infatti i consumatori si ritrovano a poter approfittare di alcune occasioni anche legate alla fascia alta, da far girare la testa. I modelli effettivamente coinvolti toccano Xiaomi Mi 11i, in vendita a 499 euro, passando anche per i più costosi e performanti Xiaomi Mi 11 (a 799 euro), Oppo reno6 (a 499 euro) o iPhone 12 Mini (a 599 euro).

Non mancano chiaramente proposte anche decisamente più economiche, ovvero prodotti dal prezzo finale inferiore ai 300 euro, i quali garantiscono ugualmente discrete prestazioni generali. Questi sono rappresentati da Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A53s, Xiaomi Redmi 9T, Motorola Moto G 5G, Oppo A94 e Oppo A74.

Ogni altra informazione in merito al volantino Comet è rimandata al sito ufficiale, sul quale si troveranno anche tutti i prezzi di vendita dei prodotti non elencati.