Si avvicina il tempo del Black Friday, ma qualcuno lo sta già anticipando ampiamente. Abbiamo visto da poco i prodotti Xiaomi scontati su Amazon, ma ora c’è davvero da urlare di gioia. Promozioni incredibili vi stanno aspettando, ma ancora per pochissimi giorni. Tutte dedicate a chi vuole acquistare un nuovo smartphone potente e con la tecnologia 5G. Xiaomi ha avviato una campagna di sconti pazzi sul Mi Store. Fantastica l’iniziativa 5G Week che oltre a farti risparmiare include anche un regalo.

Xiaomi: sconti pazzi e un regalo esclusivo sul Mi Store

Xiaomi è andata all’attacco e per promuovere i suoi ultimi potenti smartphone 5G si è inventata la 5G Week. Un’iniziativa davvero incredibile che durerà fino al 17 ottobre 2021. Approfittarne è semplice. Basta recarsi sul suo Mi Store e acquistare uno dei prodotti in offerta a sconti davvero pazzi.

Non solo, ma per ogni smartphone in promozione, acquistandolo si ricevono in regalo le fantastiche Mi True Wireless Earphones 2 Basic del valore di 39,99 euro, ora scontate a 29,99 euro. Incredibile Xiaomi, vero?

Inoltre per ogni euro speso si riceve un MI POINT. Una volta raggiunti 800 MI POINT si ha diritto a uno sconto di 20 euro sul prossimo acquisto. Ma ora concentriamoci sui modelli in offerta.

Partiamo dallo Xiaomi 11i 5G. Disponibile solo nella colorazione White (le altre sono già in sold out) viene proposto in due versioni:

quella da 8GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione a 499,90 euro anziché 649,90 euro;

e a anziché 649,90 euro; quella da 8GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione a 549,90 euro anziché 699,90 euro.

Segue poi il fantastico Mi 11 Lite 5G disponibile nelle due colorazioni Black e la bellissima Green. Viene proposto nella sua unica versione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Leggero e veloce è in promozione a 379,90 euro anziché 449,90 euro.

Insomma, un’iniziativa, quella di Xiaomi, da non lasciarsi scappare se dovete acquistare un nuovo smartphone. I modelli in offerta sono davvero incredibili e in più avrete in omaggio anche i fantastici Mi True Wireless Earphones 2 Basic.