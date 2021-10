Nonostante la presentazione del Black Shark 4S sia prevista domani, lo smartphone sta già facendo parlare di se. Infatti, DxOMark ha recensito il device sulla parte audio e le considerazioni emerse sono sorprendenti.

Il Black Shark 4S si configura come il device con il punteggio maggiore in questa graduatoria e si posiziona direttamente al primo posto in classifica grazie agli 81 punti totalizzati. Il nuovo smartphone da gaming ha scalzato il suo “fratello” Black Shark 4 Pro e brand del calibro di Apple con iPhone 13 Pro Max

Il risultato ha tenuto conto della qualità hardware a disposizione dello smartphone e della resa all’ascolto. Infatti, gli utenti potranno godere di un audio eccezionale in tutte le modalità di utilizzo, dalla musica ai film passando soprattutto per il gaming.

Black Shark 4S è il nuovo re indiscusso della classifica sulla qualità audio stilata da DxOMark

Ricordiamo che il Black Shark 4S sarà caratterizzato da un display AMOLED Samsung E4 dotato di una diagonale di 6.67 pollici. Il pannello inoltre potrà contare su un refresh rate a 144Hz e un alto valore di touch sampling rate.

Il SoC scelto dal brand è il Qualcomm Snapdragon 888+ affiancato da almeno 12GB di RAM. La memoria interna sarà spinta da una combinazione di memorie UFS 3.1 e SSD per aumentare la velocità di lettura e scrittura. La batteria da 45000mAh supporterà la ricarica rapida a 120W.

Durante l’evento di presentazione previsto per domani ci aspettiamo anche il lancio del primo di cuffie TWS realizzate da Black Shark. Si tratterà di un paio di auricolari pensate per i giocatori da abbinare esclusivamente con il device da gaming. Le caratteristiche emerse fino ad ora sono il design “Mecha-style” e la latenza ultra-bassa.