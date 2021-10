Nelle scorse ore, OnePlus ha pianificato un evento previsto per il prossimo 13 ottobre. La conferenza sarà dedicata al lancio di un nuovo dispositivo molto anticipato e soprattutto molto atteso dagli utenti.

Il device in questione è il OnePlus 9 RT che quindi si prepara ad entrare a far parte della line-up ufficiale del brand. Le ultime indiscrezioni emerse, inoltre, confermano che il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 19 ottobre, quindi circa una settimana dopo la presentazione.

Al momento il nuovo device OnePlus sembra riservato esclusivamente al mercato Asiatico. Il lancio avverrà in Cina e molto probabilmente, arriverà anche in India dopo qualche tempo. Non è chiaro se lo smartphone arriverà anche in Europa ma ci aspettiamo maggiori dettagli in merito.

OnePlus 9 RT sarà presentato ufficialmente tra pochissimi giorni

Per quanto riguarda la scheda tecnica, OnePlus 9 RT sarà caratterizzato da un display AMOLED E4 ca 6.55 pollici dotato di risoluzione FullHD+. Il pannello inoltre supporterà il refresh rate a 120Hz, un alto valore di touch sampling rate e sarà presente un notch tondo che ospiterà la fotocamera.

Il device sarà spinto dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G con 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico sarà composto da quattro ottiche con un sensore principale Sony IMX766 da 50MP. A supporto sarà presente una lente ultra-wide, un sensore macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale invece sarà da 16MP.

La batteria sarà da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Le colorazioni disponibili saranno due, nera e argentata mentre il sistema operativo sarà basato su Android 11.