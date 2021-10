Durante gli sconti Big Billion Days Sale organizzati dal sito di e-commerce indiano Flipkart uno dei dispositivi best-seller è stato iPhone 12. Tuttavia, il rischio di incorrere in truffe quando si acquista online è sempre presente ma alcuni utenti hanno sperimentato questo problema sulla propria pelle.

Infatti, ad alcuni utenti è successo che invece del tanto atteso smartphone Apple sono arrivate delle saponette. Si tratta di una truffa estremamente grave che è stata immortalata in un video estremamente esplicativo.

Il filmato mostra un utente procedere con l’unboxing del tanto atteso iPhone 12 ma che si trova davanti all’amara sorpresa. A giudicare dalle segnalazioni, la frode ha colpito molti utenti in tutto il Paese che hanno immediatamente espresso il loro disappunto.

In India gli utenti che hanno acquistato un iPhone 12 si sono ritrovati a spacchettare una saponetta

La frode ha colpito anche il giornalista Simranpal Singh che ha deciso di documentare il tutto. Avendo sentito i problemi avuti dagli altri utenti, ha deciso di modificare il proprio ordine. Tuttavia, secondo il regolamento del’e-commerce Flipkart non è possibile modificare un ordine in corso.

Infatti, se la consegna non fosse mai avvenuta, il prodotto sarebbe stato rispedito al mittente. Invece, la truffa è stata svelata proprio perché hanno accettato il pacco ignari che il pacchetto conteneva le saponette invece dell’iPhone 12.

Dopo l’unboxing molto particolare, il giornalista ha contattato l’assistenza Flipkart che non si è dimostrata particolarmente collaborativa. Dopo vari tentativi, Flipkart ha finalmente annullato l’ordine e ha avviato il processo per il rimborso. Per la gioia del giornalista, l’intera cifra è stata accreditata pochi giorni dopo.