Il volantino Bennet propone al pubblico italiano una lunga serie di promozioni molto speciali, condite con prezzi veramente ridottissimi, e la possibilità di godere di riduzioni importanti sull’acquisto di alcuni dei migliori dispositivi attualmente in circolazione.

Tutte le proposte sono attualmente attive solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici dell’azienda sul territorio nazionale, in questo modo il cliente si ritrova ad avere la possibilità di goderne in ogni negozio in Italia, senza limitazioni o vincoli particolari. I prodotti sono disponibili con garanzia legale della durata di 24 mesi, e prevedono anche la variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Bennet: attenzione alle nuove offerte

I prezzi del volantino Bennet fanno da contorno ad una campagna promozionale molto interessante, sebbene mirata quasi esclusivamente sul mondo Apple. Al suo interno è possibile trovare uno degli smartphone più desiderati degli ultimi anni, l’iPhone 11, in vendita ad una cifra che si aggira attorno ai 499 euro, disponibile completamente no brand con 64GB di memoria ROM (sempre non espandibile).

Nell’eventualità in cui si volesse completare il corredo dell’ecosistema aziendale, il consiglio è di acquistare poi il notebook, il MacBook Air di ultima generazione, con processore Apple M1, display da 13,3 pollici, ovviamente retina con risoluzione 2560 x 1600 pixel, touch ID e tantissime specifiche tecniche di alto livello. Il prezzo attuale si aggira attorno ai 949 euro, una cifra di tutto rispetto, per la qualità generale del prodotto in sé.