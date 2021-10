Dallo scorso 9 ottobre 2021 Vodafone Italia ha deciso di riaprire in commercio il pacchetto Vodafone Special Minuti 50 Giga a 9,99 euro al mese per chi attiva una nuova sim ricaricabile mobile consumer con contestuale richiesta di portabilità da Tim, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil.

Questo pacchetto e ad altre offerte tariffarie operator attack della gamma Vodafone Special da 7,99 euro al mese, sono attivabili nei negozi Vodafone aderenti in edizione limitata. Sono offerte attivabili tramite codici gettoni interni denominati dagli addetti ai lavori “Offerte Special con Gettone“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia la Special 50 Giga per i clienti Tim

Vodafone Special Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 sms verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga (20 Giga più 50 Giga) di traffico internet mobile in 4G. L’offerta include il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della segreteria telefonica e continuità di servizio inclusi e detariffati.

Con la promozione Prova Vodafone il cliente paga per il primo mese 5 euro, poi dal primo rinnovo mensile pagherà 7,99 euro al mese. Special Giga è attivabile per tutti i nuovi clienti Vodafone che richiedono contestualmente la portabilità del proprio numero di telefono mobile (MNP) con operatore di provenienza iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali come ad esempio PosteMobile, Digi Mobil, 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom e PosteMobile. Sono esclusi Tim, Kena Mobile, WindTre, Very Mobile, il second brand ho. Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

Vodafone Special 100 Digital Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G. Con la promozione Prova Vodafone il cliente paga per il primo mese 5 euro, poi dal primo rinnovo mensile pagherà 9,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.