Un bar scozzese ha lanciato una nuova sfida per i clienti, decidendo di allestire il locale ispirandosi a uno dei giochi di Squid Game di Netflix.

La famosa serie drammatica coreana racconta la storia di un’elaborata competizione in cui debitori disperati giocano a dei giochi mortali per bambini nel tentativo di vincere un enorme premio in denaro.

Nell’episodio tre, i personaggi che competono si trovano nel secondo round deltorneo, e la sfida richiede di ritagliare forme pre-disegnate da un foglio di favo duro, usando solo un ago.

Se il disco si rompe, spaccando anche l’interno dei bordi della forma, o se i giocatori non rimuovono la forma prima dello scadere del tempo, vengono eliminati dal gioco.

Kcal Kitchen, questo e’ il nome del bar di Glascow, ha lanciato la sua versione ispirata alla serie Netflix, condividendo i dettagli del gioco sui social media.

Ai clienti viene data una pila di pancake, sormontati da un disco simile a quelli visti in Squid Game. Lo scopo e’ quello di estrarre la forma usando solo il coltello, per ricevere gratuitamente il pasto.

La sfida lanciata sui social

Il post su Instagram ha gia’ richiamato l’attenzione di molti utenti e fan della serie, che non si sono fatti scappare l’occasione di andare a visitare un posto cosi caratteristico nonostante il lockdown. Il proprietario del locale avra’ sicuramente fatto bene ad investire su un trend cosi popolare come Squid Game, ma non e’ il solo che e’ ricorso ad espedienti simili nel tentativo di coinvolgere quante piu’ persone possibili.

Delle trovate di marketing del genere al giorno d’oggi sono molto frequenti, come la recente notizia che parlava della contea degli Hobbit de “Il signore degli Anelli” artificiale che sara’ costruita in Abruzzo.

Ricordiamo che Squid Game può essere visto in streaming su Netflix.