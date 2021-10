In queste ore l’operatore virtuale ho. Mobile sta portando avanti una nuova campagna winback via SMS nel tentativo di riconquistare i propri ex clienti attraverso l’offerta ho. 7,99 120 GB.

Non parliamo, dunque di un’offerta operator attack o indirizzata in generale ai nuovi clienti, bensì agli ex clienti ho. Mobile che abbiano lasciato il consenso commerciale per essere ricontattati. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio.

ho.Mobile tenta gli ex clienti con un’offerta da 120 GB a meno di 8 euro al mese

A dirla tutta, non si tratta di un’offerta nuova, anzi si tratta in effetti della stessa operator attack rivolta ai clienti provenienti principalmente da Iliad, Fastweb e altri MVNO (Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan, Spusu, Wings Mobile Italia e Feder Mobile), tuttavia il messaggio promozionale sta arrivando anche ad ex clienti teoricamente non rientranti nel target, come clienti attualmente in Very Mobile.

I contenuti della ho. 7,99 120 GB sono i seguenti: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 GB di traffico dati 4G fino a 30 Mbps (4,4 GB in Roaming UE) a 7,99 euro al mese. Il tutto con costo di attivazione azzerato e appena 0,99 euro per la nuova SIM. Salvo cambiamenti, l’offerta sarà attivabile fino al 22 ottobre 2021.

Ecco il messaggio dell’operatore: “120 Giga, minuti e sms illimitati verso tutti a soli 7.99 Euro al mese con costo di attivazione + SIM a soli 0.99 Euro? First reaction: ho.! No, non e’ un meme, ma la prima reazione alla scoperta della nuova offerta Flash di ho. Mobile, valida fino al 22 ottobre per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e alcuni altri operatori virtuali. Scopri dettagli e costi di questa e delle altre offerte disponibili su: www.ho-mobile.it“.