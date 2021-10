Le chat di WhatsApp al netto dei vari bug – non ultimo quello dello scorso lunedì – sono indispensabili per la comunicazioni online. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica, nel corso di queste ultime settimane, hanno pensato ad una serie di nuovi aggiornamenti per rendere il servizio sempre attuale. Dopo l’upgrade che ha portato alla funzione per la riproduzione veloce degli audio, un’ulteriore novità riguarda le foto.

WhatsApp guarda Instagram per l’upgrade delle foto

Il team di WhatsApp ha pensato ad una funzione mutuata direttamente da Instagram. Nel dettaglio, l’aggiornamento previsto dalla chat guarda da vicino ad una funzione presente nella piattaforma Direct del social network.

Attraverso le ultime e più recenti versioni di WhatsApp, gli iscritti saranno in grado di inviare immagini rapide, ossia immagini a scadenza disponibili solo attraverso “una sola visualizzazione”.

Nell’atto dell’invio delle immagini, i singoli utenti avranno la possibilità di scegliere la funzione per l’apertura con unica visualizzazione. Chi riceve la foto potrà visualizzare l’immagine solo in un’unica occasione. Alla chiusura dell’immagine, questa non sarà più disponibile né sulla chat né sull’archivio dello smartphone

L’aggiornamento di WhatsApp ha una serie di punti di forza. In primo luogo, i tecnici della piattaforma guardano a questa funzione per rendere le conversazioni ancora più istantanee. Al tempo stesso, gli utenti avranno la possibilità di scambiarsi immagini e foto senza occupare spazio sulla memoria dello smartphone.

Il roll out dell’aggiornamento è già divenuto effettivo nelle versioni aggiornate e stabili di WhatsApp su iPhone e Android e si concluderà entro poche settimane.