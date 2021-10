I prezzi e le offerte del volantino Trony sono davvero super, gli utenti sono molto felici di avere la possibilità di mettere le mani su una campagna promozionale SottoCosto veramente ricca di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il risparmio è possibile raggiungerlo in un qualsiasi punto vendita in Italia, il volantino è difatti disponibile in ogni negozio sparso per il nostro territorio, senza distinzioni o limitazioni regionali (se non l’impossibilità di acquisto tramite il sito ufficiale). le scorte, data la natura di SottoCosto, sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Trony: il volantino con tantissime occasioni incredibili

I prodotti in promozione all’interno del volantino Trony toccano le più svariate categorie merceologiche, come al solito però focalizziamo la nostra attenzione sugli smartphone. I modelli disponibili partono da una fascia alta, come iPhone 12 Pro (nella variante da 128GB) a 999 euro, scendendo poi verso i più economici Galaxy S21 a 699 euro o anche Oppo Find X3 Neo a 599 euro.

Altrettanto interessanti sono anche le riduzioni applicate su alcuni prodotti in vendita a meno di 400 euro, tra questi annoveriamo Galaxy S20 FE e Oppo Find X3 Lite, oppure Galaxy A12, Motorola G20, Xiaomi Redmi 9A, Vivo Y72, Vivo Y21, Oppo A74, Oppo A15 e similari.

Il volantino Trony, come anticipato, non si ferma chiaramente qui, sono disponibili anche wearable, come Garmin Forerunner 45 o Garmin Instinct, ma anche Fitbit Versa 2 a soli 119 euro. I dettagli della campagna sono interamente raccolti sul sito ufficiale di Trony.