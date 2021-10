Bennet rinnova la propria campagna promozionale, lanciando l’amatissima “Spacca Prezzi”, al cui interno si possono scovare incredibili prezzi bassi su alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, garantendo nel contempo un risparmio fuori da ogni logica.

I clienti si ritrovano a poter accedere a tutti gli sconti indicati nell’articolo, in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. I prezzi sono bassissimi, sebbene sia importante ricordare che i quantitativi disponibili sono estremamente limitati, e potrebbero terminare molto prima del previsto; il consiglio è sempre lo stesso, affrettate il più possibile la scelta, onde evitare di restarne tagliati fuori.

Bennet: il volantino con tantissimi sconti

Ottimi prodotti sono in promozione da Bennet, per l’occasione l’azienda ha difatti lanciato alcuni sconti molto interessanti, applicati più che altri su modelli di casa Apple. Lo smartphone da acquistare per entrare di diritto nell’ecosistema aziendale, è sicuramente l’iPhone 11, un dispositivo disponibile finalmente a soli 499 euro, e con il quale il cliente può pensare di godere di ottime prestazioni, grazie alla variante da 64GB di memoria interna.

Altrettanto interessanti sono gli sconti legati al mondo dei notebook, più precisamente l’ultimo MacBook Air con processore Apple M1, display da 13,3 pollici con tecnologia True Tone, batteria fino a 18 ore e touch ID, al prezzo finale di soli 949 euro.

Il volantino, come anticipato, risulta essere attivo in ogni negozio sul territorio nazionale, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire il sito ufficiale per scoprire i prezzi, ricordando purtroppo che le scorte disponibili sono estremamente limitate, e potrebbero terminare prima del previsto.