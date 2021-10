Nelle scorse ore, Anker ha presentato ufficialmente le nuove Soundcore Liberty 3 Pro. Si tratta della nuova generazione di cuffie true-wireless di fascia alta del brand e sono caratterizzate da tantissime feature che gli audiofili adoreranno.

Il design rispetto alla precedente generazione è stato rivoluzionato sia per le cuffie che per il case di ricarica. Nonostante dimensioni più contenute, le Soundcore Liberty 3 Pro possono garantire una qualità audio superiore così come un’autonomia migliorata.

Ogni auricolare può vantare un driver dinamico da 10.6mm basato sulla tecnologia proprietaria Anker denominata ACAA 2.0 (Astria Coaxial Acoustic Architecture). Grazie a questa soluzione, il suono risulta più armonioso e preciso, permettendo di dare il giusto valore a tutti i dettagli.

Le Soundcore Liberty 3 Pro supportano anche la tecnologia LDAC per la certificazione Hi-Res Audio in modalità wirless. Attraverso la modalità Soundcore HearID, sarà possibile migliorare ulteriormente la qualità audio creando un equalizzatore specifico per chi utilizza le cuffie.

In questo modo sarà possibile usufruire anche del sistema HearID ANC per regolare la cancellazione attiva del rumore in base al rumore di fondo. Le cuffie possono abilitare anche il suono surround 3D per una completa immersione quando si guardano film, serie TV o si sta giocando.

La batteria delle nuove Liberty 3 Pro garantisce 8 ore di riproduzione che diventano 32 usando il case di ricarica. Con una ricarica di appena 15 minuti è possibile ascoltare musica per 3 ore. Non manca la certificazione IPX4 e vari microfoni che permettono, attraverso l’IA di ridurre i rumori in fase di chiamata. Il prezzo di lancio è di 169.99 dollari e sono acquistabili direttamente dal sito ufficiale.