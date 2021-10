Gli ultimi mesi del 2020 hanno segnato una forte crescita per Netflix anche grazie alla pandemia che ha costretto le persone in casa. La piattaforma di streaming è una realtà sia per i clienti che quotidianamente fruiscono delle serie tv e dei film in catalogo, sia per gli addetti ai lavori. Nella sua storia recente, le varie produzioni di Netflix hanno fatto incetta di nomination e premi.

Tutti vogliono avere un abbonamento alla piattaforma. A chi ancora non possiede un piano vogliamo mostrare un metodo legale per avere i grandi contenuti a costo zero. Ora tutti possono avere una probabilità di vedere Netflix praticamente senza pagare il suo costo

Netflix, in arrivo molte serie tv ed ora il servizio è gratis con Vodafone

Dopo Wind Tre in passato, Netflix ha siglato una nuova partnership Vodafone. Gli utenti del gestore potranno ricevere novanta giorni di Netflix senza pagare un centesimo con inclusi i servizi extra del 4K e della condivisione su più device.

Per sottoscrivere questa promozione sarà necessario acquistare un pacchetto Vodafone TV (Intrattenimento o Sport) entro il 31 Ottobre 2021. Ad acquisto completato si riceverà un codice coupon da riscattare sul sito ufficiale di Netflix.

Nei primi mesi dell’anno sono attese grandi novità in catalogo. Insieme a quelle che sono i titoli classici come Narcos, Breaking Bad, Tredici, Black Mirror si aggiungeranno altre premiere. Il made in Italy sarà caratterizzato dalla tanti altri titoli che stanno rubando la scena alle altre piattaforme che si occupano di trasmissione in streaming di varie produzioni.