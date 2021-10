Sin dal momento del debutto di Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3, gli utenti di tutto il mondo hanno mostrato un chiaro interesse verso i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung. In particolare, i due device sono stati accolti molto positivamente in madrepatria.

Secondo un nuovo report, Samsung ha fatto registrare oltre un milione di smartphone pieghevoli venduti in Corea del Sud. Si tratta di un successo clamoroso per il brand tanto che il traguardo è stato raggiunto con una tempistica molto ridotta. I foldable hanno superato il milione di unità in circa un mese, un valore simile a quello registrato da Galaxy Note 10 e dalla famiglia Galaxy S8.

Samsung si aspettava il successo dei nuovi smartphone pieghevoli ma forse non a questi livelli. Entrando maggiormente nel dettaglio, le vendite sono spinte certamente da Galaxy Z Flip3. Gli analisti sostengono che oltre il 70% dei device venduti appartengono a questo modello.

Galaxy Z Flip3 è lo smartphone pieghevole di maggior successo per Samsung

Il motivo è certamente legato al prezzo più contenuto rispetto al Galaxy Z Fold3. Infatti, Galaxy Z Flip3 si posiziona nella stessa fascia di prezzo del Galaxy S21 ma con un design unico nel suo genere. L’apertura a conchiglia e le dimensioni compatte lo rendono un vero e proprio best seller potendo contare su oltre 700.000 unità vendute in circa un mese.

Molto probabilmente, a favorire le vendite degli smartphone pieghevoli ha influito il programma di permuta. Gli utenti potevano scambiare il loro vecchio smartphone non Samsung per ottenere uno sconto sull’acquisto dei nuovi Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3. A conferma di questa possibilità, la stessa Samsung ha esteso la durata del programma fino al 31 ottobre.