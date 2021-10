L’operatore virtuale PosteMobile, attivo su rete Vodafone per tutti i nuovi clienti, sta continuando a proporre direttamente online l’offerta tariffaria Creami WeBack, ancora disponibile con il meccanismo che offre fino a 5 euro di ricarica omaggio ogni mese.

In precedenza, questa offerta poteva essere sottoscritta fino allo scorso 5 Ottobre 2021, ma nelle ultime ore la data di scadenza è stata aggiornata per altre due settimane. Adesso, i clienti interessati possono effettuare l’attivazione entro il 19 Ottobre 2021, salvo ulteriori proroghe.

PosteMobile proroga Creami WeBack fino al 19 ottobre 2021

Coloro che attivano Creami WeBack ottengono ogni mese credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, oltre a 50 Giga di traffico dati fino in 4G+, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Sono inclusi senza costi aggiuntivi anche i servizi Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al numero 401212, il servizio hotspot e l’avviso di chiamata.

Per sottoscrivere questa offerta, disponibile per tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del numero telefonico, bisogna accedere al sito ufficiale di PosteMobile e scegliere se acquistare direttamente online o tramite contatto telefonico. In entrambi i casi, per l’acquisto della nuova SIM viene richiesto un costo di 20 euro che prevede 10 euro di attivazione e 10 euro della prima ricarica telefonica. La spedizione è gratuita.

Come già accennato, con PosteMobile Creami WeBack è possibile ricevere fino a 5 euro di ricarica omaggio, usufruibile entro un periodo di 60 giorni come traffico nazionale o in Roaming UE, ma anche per il rinnovo mensile dell’offerta. Per ottenere una ricarica in regalo con questo meccanismo, i clienti devono risparmiare un certo quantitativo di traffico dati durante il mese. Nel dettaglio, viene erogata una ricarica di 1 euro utilizzando tra i 30 e i 40 Giga; 2 euro usufruendo di traffico dati tra i 20 e i 30 Giga; 3 euro quando si utilizzano tra i 10 e i 20 Giga; 4 euro consumando meno di 10 Giga e 5 euro senza navigare in internet per l’intero mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.