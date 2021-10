Il 15 ottobre è ormai alle porte e la nuova stagione di You 3 sta arrivando. C’è molta attesa da parte del pubblico anche perché i due video, il teaser prima e il trailer poi, hanno mostrato due aspetti differenti della personalità di Joe Goldberg infondendo diversi dubbi nei fan. A scanso di equivoci, gli addetti ai lavori hanno rivelato qualcosa di incredibile su You 3. Scopriamo insieme le ultime novità di questa serie TV Netflix.

You 3: cosa ci aspetta nella nuova stagione

Le sorprese ci piacciono, ma alzare il livello di attesa per uno dei titoli più amati di sempre ci piace ancora di più. È quasi arrivato il momento che i nuovi episodi di You 3 saranno disponibili a catalogo Netflix per gli abbonati. Nel frattempo stanno arrivando alcune indiscrezioni che rivelano cosa ci aspetta nella nuova stagione.

they may have the white picket fence, but they can't be fenced in. TWO WEEKS. pic.twitter.com/A1zDeBplDI — YOU (@YouNetflix) October 1, 2021

Proprio in merito a You 3, Sera Gamble, la creatrice di questa serie TV Netflix, si è esposta dicendo che il pubblico si deve preparare perché sarà “fottutamente folle, e le interpretazioni sono follemente buone“.

Poi, continuando a spiegare come sarà la terza stagione di You, la Gamble ha rivelato altro di molto interessante:

“La posta in gioco è piuttosto alta. Ci sono così tante domande sulla madre di Love, su ciò che sa realmente sui suoi figli. Abbiamo scritto quel finale sperando di avere l’opportunità di raccontare più storie, perché siamo davvero entusiasti degli input dati“.

Alle dichiarazioni della Gamble si aggiungono anche quelle di Caroline Kepnes, l’autrice dei romanzi di successo a cui si ispira la serie TV Netflix. Se nei due capitoli precedenti molto era stato preso dai due libri, con il terzo invece le cose in You cambieranno un po’:

“Vedrete Joe vivere in un posto simile a quello in cui viveva nel libro, ma nel momento in cui Love nello show è diventata un killer, le cose cambieranno“.

Insomma, dovremo aspettarci l’inaspettato con i nuovi episodi di You 3 che non vediamo l’ora di vedere per capire come sarà realmente Joe e cosa farà di così strano in questa nuova stagione.