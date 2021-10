PosteMobile Casa Web, l’offerta con modem Wi-Fi e connessione illimitata proposta dall’operatore virtuale di PostePay, continua ad essere disponibile a un prezzo scontato, adesso con scadenza fissata al 13 Ottobre 2021 salvo cambiamenti.

Sottoscrivendo questa offerta, i clienti ottengono un’apposita SIM dati dedicata all’erogazione del servizio internet, ma incompatibile con il traffico voce e con l’invio di SMS. Ricordiamoci insieme cosa propone.

PosteMobile Casa Web a prezzo scontato fino al 13 ottobre 2021

Come già detto, l’offerta PosteMobile Casa Web mette a disposizione del cliente connessione internet illimitata con un modem Wi-Fi incluso nel prezzo. Per quanto concerne il modem, si tratta di un dispositivo autoinstallante che può essere messo in funzione con il solo collegamento a una presa elettrica, senza il bisogno di alcun tecnico. Inoltre, il cliente può trasportare il device dove preferisce, anche in indirizzi diversi.

Il modem in questione, dotato di due porte LAN e due antenne esterne, viene consegnato in circa 4 giorni lavorativi, con spedizione gratuita e verificabile tramite il sito web del corriere SDA. PosteMobile fornisce il dispositivo in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale, ma in caso di cessazione dall’offerta è necessario effettuare la restituzione del device a propria cura e spese, entro un periodo di 60 giorni.

Per sottoscrivere Casa Web, disponibile per tutti i nuovi clienti privati, bisogna accedere al sito ufficiale di PosteMobile e scegliere se attivare l’offerta tramite contatto telefonico o direttamente online. Attualmente, il prezzo del canone mensile risulta scontato a 20,90 euro al mese anziché 26,90 euro mensili, con fatturazione a intervalli bimestrali tramite conto telefonico e con addebito su conto corrente o su bollettino postale. L’imposta di bollo è pari a 16 euro ed è rateizzata in 8 fatture con un addebito di 2 euro ciascuna. Il costo di attivazione è invece di 29 euro una tantum, con addebito nella fattura del mese successivo.