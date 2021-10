Netflix riesce sempre a tirare fuori delle produzioni originali all’avanguardia, e quella di cui vi vogliamo parlare oggi è stato uno degli show più seguiti sulla piattaforma: Lucifer. Molti sicuramente sanno che il ciclo narrativo della serie TV si è concluso con la sesta stagione e che non ci sarà una settima parte dello show. Tuttavia, i due attori principali, Tom Ellis e Lauren German, hanno dichiarato che avrebbero un grande interesse a registrare nuovamente nei loro panni.

Di fatto, pare che i due protagonisti, dopo che la sesta stagione si è conclusa con Lucifer e Chloe che si riuniscono all’Inferno dopo la morte della seconda, abbiamo dichiarato che sarebbero molto propensi a recitare in un film-reunion tratto direttamente dalla fiction. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lauren German si è espressa con TheWrap a riguardo: “Il mio sogno è girare un film tratto da Lucifer. Spero in una sorta de La pallottola spuntata o L’aereo più pazzo del mondo. Non sarebbe bellissimo? Ma no, Tom lo ha detto. Questo è il momento perfetto per dare il nostro addio ai personaggi e alla serie”.

Tom Ellis ha espresso il suo accordo con le parole dell’attrice: “Credo che la serie sia giunta al suo punto naturale di conclusione. Mai dire mai, per carità, però era giusto che finisse tutto quanto così. Riprenderemo mai questi ruoli in futuro? Non lo so. L’idea di un eventuale film è davvero divertente. Vediamo cosa accadrà!”