Il progetto che riguarda l’espansione della nuova rete WiFi Gratuita in tutta Italia sta procedendo a gonfie vele. Di fatto, l’iniziativa che prende il nome “Piazza Italia WiFi” lanciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, pare che col tempo si stia estendendo a macchia d’olio. Non tantissimo tempo fa, il MiSE ha voluto fortemente lanciare questa novità, la quale oggi è diventata una vera e propria risorsa per migliaia di utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi Gratis: i lavori stanno continuando con una grandissima rapidità

Allo stato attuale, c’è già la presenza di moltissimi cittadini italiano che hanno l’opportunità di connettersi alla rete Internet. Ovviamente, l’accesso dalla rete wireless che mette a disposizione il progetto sarà completamente Gratis. Quindi, ci sarà una rete WiFi che sarà accessibile mediante un’app dedicata, ma solo in alcune parti specifiche della regione in cui ci troviamo.

Attualmente, gli hotspot disponibili sono 8.912, i Comuni che ne stanno usufruendo sono 3.817, e sono 455.770 utenti che la stanno utilizzando. L’ultimo Comune dove sono stati installati è Baressa, ma è molto probabile che il progetto verrà esteso ancora di più verso la fine dell’anno. Tutto ciò è potuto avvenire mediante la celebre azienda Infratel, che ha incominciato insieme a TIM questo progetto nel gennaio del 2019.

Anche per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Covid-19, il progetto è stato di fondamentale importanza. Questo perché molte strutture sanitarie hanno potuto utilizzare più di 5.000 hotspot gratuiti a partire da marzo 2020, quando è iniziata la pandemia. Quindi, possiamo affermare con certezza che l’espansione è in netta crescita.