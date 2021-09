È piuttosto frustrante quando il telefono non mostra alcun segnale di rete, ma molti non sanno che alcune di queste cause non sono sempre imputabili agli operatori telefonici come Wind, TIM, Vodafone, ecc ma sopratutto ad altri tipi di fattori, scopriamo quali.

Il problema di ogni proprietario di smartphone è l’intermittenza di connessione relativa alla rete 4G LTE. Molti utenti infatti si sono sempre lamentati delle prestazioni altalenanti, e potrebbero esserci diverse ragioni dietro a ciò.

Nessuna connessione in modalità 4G

Molte persone vogliono utilizzare velocità 4G più elevate e spesso impostano il telefono per utilizzare solo le reti 4G LTE. In questi casi, le persone spesso si lamentano del fatto che il loro telefono non riesce a raggiungere sempre quella qualita’ di segnale, ma reimpostando la modalita’ di ricerca in automatico il problema dovrebbe risolversi e la connessione dovrebbe risultare piu’ stabile e veloce.

VoLTE non si connette

Il VoLTE (Voice Over LTE) promette di offrire una qualità cristallina per le chiamate vocali. Se hai effettuato l’aggiornamento alla SIM 4G, dovrebbe essere sufficiente per usufruire dei servizi VoLTE. Tuttavia, devi comunque soddisfare due condizioni. Il primo è che il tuo telefono supporti VoLTE, che è un requisito essenziale. In secondo luogo, i servizi VoLTE dovrebbero essere esplicitamente disponibili nella tua zona. Puoi sempre contattare il tuo gestore di telefonia mobile per fare chiarezza su questo.

Tutti i telefoni moderni sono dotati di un’impostazione specifica per l’accensione di VoLTE insieme al 4G. Devi abilitare questa opzione dalle impostazioni del tuo telefono. In caso contrario, non sarai in grado di utilizzare la funzione VoLTE anche se è disponibile in quella posizione.

Interruzione della connessione

Se riscontri frequenti interruzioni delle chiamate, dovresti eseguire alcuni controlli necessari per essere sicuro che il problema non nasce dal tuo stesso dispositivo. Assicurati di aver configurato correttamente le impostazioni di rete sul telefono. Ciò significa che non hai scelto l’opzione solo 4G LTE. Ciò può spesso causare l’interruzione della chiamata se la copertura è più debole o si è in roaming nel punto cieco della rete (dove non si verifica alcuna copertura di rete).

La selezione di un’opzione appropriata ti fornirà un’esperienza di chiamata e navigazione mobile senza interruzioni. Tuttavia, se viaggi in auto, autobus o treno, potresti dover affrontare un problema di caduta della chiamata. Questo perché sei in un veicolo in movimento, la rete impiega alcuni secondi per capire la tua posizione. Solo dopo, può assegnare il ripetitore più vicino per fornire il servizio necessario al telefono.

Molto spesso, una configurazione di rete errata può causare interruzioni casuali delle chiamate. Tutti gli utenti iPhone possono utilizzare l’opzione “Ripristina impostazioni di rete” dall’app Impostazioni per riconfigurare tutti i dettagli relativi alla rete.

Nessuna rete sulla seconda SIM

I telefoni Dual SIM stanno diventando molto popolari, e le persone spesso dipendono dalla loro SIM principale per le chiamate o i dati. Tale requisito varia da persona a persona. Molte persone sono scioccate nell’apprendere che il telefono appena acquistato non supporta 4G VoLTE nello slot della SIM secondaria. Questo è un problema comune sui telefoni Dual SIM che non dispongono della funzionalità Dual VoLTE Dual-Standby.

In parole più semplici, se la connettività 4G VoLTE sulla SIM 1 non è abbastanza forte, puoi passare alla SIM secondaria. Tuttavia, se la SIM secondaria non supporta 4G VoLTE, la qualita’ della chiamata sara’ inferiore.