Le nuove offerte Carrefour sono davvero da impazzire, tutti i prezzi attivati dall’azienda a partire da oggi, 28 settembre 2021, raccolgono le speranze degli utenti, che da tempo cercavano la migliore occasione per risparmiare sull’acquisto di tecnologia, e non solo.

Come tutte le campagne promozionali di Carrefour, anche la corrente è da ritenersi disponibile solo ed esclusivamente in negozio, e non sul sito ufficiale. I prezzi appaiono essere più bassi del normale, tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente nelle medesime location, e per la telefonia mobile ci scontriamo con la versione no brand, quindi aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

Carrefour, che occasioni: tutti i prezzi più bassi

I prezzi più bassi disponibili da Carrefour, almeno per quanto ne concerne la tecnologia generale, non toccano svariati modelli di alta qualità, ma si limitano quasi esclusivamente ad un singolo prodotto. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9A, un modello in vendita ormai da diversi mesi, con il quale si possono godere di discrete prestazioni generali, al prezzo finale di soli 99 euro.

Osservandolo da vicino notiamo la caratteristica più importante dello stesso, la batteria, un componente decisamente in grado di trasformarlo in un battery phone, grazie alla sua capienza di ben 5000mAh. Per il resto, segnaliamo la singola fotocamera posteriore da 13 megapixel, un display abbastanza ampio, sebbene IPS LCD e processore di buona qualità.

I dettagli sono disponibili qui.