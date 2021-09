Dopo averla presentata ufficialmente sul mercato, l’azienda automobilistica Mazda ha dato il via agli ordini in Italia del suo nuovo SUV, ovvero Mazda CX-5. I prezzi partiranno da 33.800 euro e la vedremo arrivare nelle concessionarie a partire da gennaio 2022. Per tutti coloro che la acquisteranno entro dicembre 2021 ci sarà inoltre incluso il Tailor Pack. Quest’ultimo include include il programma di manutenzione ServicePlus Essence da 5 tagliandi.

Mazda annuncia il via degli ordini in Italia del nuovo SUV Mazda CX-5

La nota azienda automobilistica ha presentato pochi giorni fa in veste ufficiale il suo nuovo SUV e ora sono stati avviati ufficialmente gli ordini. La nuova Mazda CX-5, in particolare, sarà disponibile in tre diverse versioni denominate Newground, Homura e Signature. Ognuna di queste porterà con sé alcuni tratti estetici e stilistici specifici. La prima, ad esempio, porta alcuni dettagli stilistici dell’abitacolo interno di colore verde Green-Lime, la seconda invece dispone di rifiniture nere in pelle con finiture Red e la terza offre poi un design più elegante con sedili rivestiti in pelle Nappa Brown con finiture Deep Red e inserti in legno.

Il nuovo veicolo a marchio Mazda verrà poi distribuito in due allestimenti, Business e Exceed. Il primo risulta già piuttosto completo, con i cerchi in lega da 19 pollici con inserti Black e un sistema di infotainment con schermo da 10.25 pollici. Il secondo vanta invece la presenza di fari anteriori a matrice di LED, Cruise Control Adattivo e Cruise & Traffic System.

Vi ricordiamo che la nuova Mazda CX-5 verrà distribuita per il mercato italiano ad un prezzo di partenza di 33.800 euro per la versione Business con motore da 165 CV.