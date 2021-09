I prezzi attivati da Comet puntano a battere le ultime offerte di Unieuro e Esselunga, riducendo di molto la cifra da pagare per l’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, come ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

In netto contrasto con quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, il volantino Comet risulta essere disponibile, e perfettamente fruibile, in ogni negozio sul territorio nazionale. Gli acquisti possono essere anche acquistati tramite il sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si supereranno i 49 euro di spesa effettivi (senza vincoli in termini di categorie merceologiche).

Comet: quali sono le migliori offerte

Le offerte del volantino Comet puntano a soddisfare il maggior numero di utenti, per questo motivo partono dalla fascia alta della telefonia mobile, scontando uno dei prodotti più desiderati, e costosi, dell’intero anno. Stiamo parlando ovviamente dell’Apple iPhone 12 Pro, il modello da poco surclassato dal nuovo iPhone 13, in vendita nel periodo corrente a 999 euro, con annessa la garanzia di 24 mesi.

Nella fascia di prezzo inferiore ai 400 euro, sono disponibili svariati prodotti interessanti, i migliori, secondo il nostro parere, restano Realme GT Master Edition e Xiaomi Mi 11i, promettono ottime prestazioni, senza mai richiedere un esborso particolarmente elevato. Naturalmente sono disponibili anche altri modelli ugualmente interessanti, i quali raggiungono Realme Narzo 30, Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A32 5G, Oppo A94 o anche Oppo Reno 4Z.