La promozione che permette di attivare PosteMobile Qui a un prezzo scontato pari a 49 euro una tantum, è stata prorogata con scadenza al 27 Novembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Con PosteMobile Qui, il servizio IoT dell’operatore virtuale PosteMobile, è possibile localizzare gli spostamenti del proprio animale domestico attraverso un dispositivo GPS e un’app dedicata, compatibile con i sistemi operativi Android e IOS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile Qui continua a prezzo scontato fino al 27 novembre 2021

Il servizio PosteMobile Qui, disponibile in tutti gli uffici postali salvo esaurimento scorte, può essere attivato da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. Oltre al dispositivo di localizzazione da fissare al collare, questa offerta prevede anche una SIM PosteMobile con attivo il piano tariffario Creami 200. Quest’ultimo è incluso senza costi aggiuntivi per 12 mesi, ma a partire dal tredicesimo mese si rinnova al costo di 3 euro mensili, addebitati direttamente su credito residuo. In ogni caso, il piano Creami 200 prevede ogni mese 200 credit utilizzabili per chiamate, SMS e dati sul territorio nazionale.

Dopo aver scaricato l’app LocalizzaQUI ed aver inserito la SIM all’interno del dispositivo GPS, il cliente potrà visualizzare la posizione del proprio animale domestico sulla mappa dedicata, con possibilità di creare un recinto virtuale e ricevere una notifica quando questo viene oltrepassato. Per quanto riguarda PosteMobile, si tratta di un operatore virtuale (MVNO) di proprietà di PostePay, del gruppo Poste Italiane. L’operatore utilizza la rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+ fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, ma solo per le nuove attivazioni effettuate dal 24 Giugno 2021 in poi.

Per i già clienti PosteMobile Full MVNO attivati fino al 23 Giugno 2021, è già in corso a partire dal 16 Giugno 2021 la graduale migrazione dalla precedente rete di appoggio (WindTre) alla rete Vodafone. Con il piano Creami 200, tutte le tariffe sono da intendersi con IVA inclusa, valide per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo o in base ai KB realmente consumati. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.