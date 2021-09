Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i suoi smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic: non si tratta di un update che porta novità tangibili per gli utenti, ma comunque sono stati corretti alcuni problemi.

In particolare, per la variante Classic l’aggiornamento ha un peso di circa 160MB e ha versione firmware pari a R860/870/880/890XXU1BUI5. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 4 è stato aggiornato, ecco le novità

Le novità riguardano non meglio precisati miglioramenti della stabilità e dell’affidabilità del sistema mentre, per il modello base, arriva anche un miglioramento per Touch ring, ovvero l’anello rotante virtuale (ricordiamo che la variante Classic ha invece un anello fisico). Gli aggiornamenti per entrambi gli smartwatch sono in rollout in queste ore, ma potrebbe volerci comunque qualche giorno prima che siano disponibili sui device italiani.

