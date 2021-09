L’app di infotainment che detiene il primato in questo momento è sicuramente Google Maps. Anche se c’è molta concorrenza in questo momento, il servizio messo a disposizione da Google ha saputo costruire una difesa molto alta contro gli altri competitor mediante molti aggiornamenti e novità sempre all’altezza. Gli sviluppatori sanno bene questa cosa, tant’è che continuano a lavorare costantemente a delle nuove feature.

L’ultima di cui parleremo oggi è relativa Android Auto che, con l’ultima versione 6.9.6137, in base a quanto riferisce APK Mirror, è stata introdotta in via ufficiale una funzione molto semplice ma fondamentale in alcuni Paesi. Non è ancora chiaro quando ci sarà il rilascio in tutto il mondo, ma pare che sia una questione di giorni o di settimane al massimo.

Android Auto e Google Maps: ecco in cosa consiste la nuova funzione

La funzione è la seguente: su Google Maps non c’è ancora il supporto per la guida a sinistra e il volante a destra. Infatti, stando a quanto detto da APK Mirror, pare che con l’ultima versione di Android Auto si andrà ad introdurre ufficialmente questa feature. Parliamo di un aggiornamento molto importante, poiché praticamente più di un miliardo di persone in tutto il globo guidano a destra.

In base all’ultimo aggiornamento del supporto di Google Maps, l’app in esecuzione dovrebbe ora giustificare in via automatica i suoi elementi dell’interfaccia a destra o a sinistra, in base alla tipologia di automobile che stiamo guidando.

Attualmente non è possibile impostare il tutto in maniera manuale. Quindi, se avete importato un’auto da un altro Paese, vi toccherà aspettare un altro po’. Tuttavia, la funzione è in fase di lavorazione e dovrebbe arrivare a breve. Inoltre, Google sta cercando anche di risolvere delle questioni legate ad alcuni bug nei prossimi giorni.