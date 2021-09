La Castlevania Advance Collection è qui, rivelato da Nintendo nel bel mezzo di un Nintendo Direct a sorpresa il 23 settembre. The Collection racchiude quattro classici giochi Castlevania dei tempi di SNES e Game Boy Advance in un unico pacchetto conveniente.

Per soli 19,99 EUR, puoi ottenere tutti e quattro i titoli su Nintendo Switch, PC o console PlayStation e Xbox, con i giochi GBA Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow insieme a Dracula X di SNES.

Castlevania Advance Collection comprende quattro classici

L’evento Nintendo Direct ha anche annunciato l’arrivo dei giochi N64 su Nintendo Switch Online, come sospettavamo da tempo. Tuttavia, questo quartetto di giochi di Castlevania sarà l’evento principale per chiunque abbia amato la serie Netflix di Castlevania ed è incuriosito dalla prospettiva di approfondire la tradizione del franchise.

Castlevania è sempre stato prima di tutto un franchise di videogiochi, tanto che i rumori di uno spettacolo animato di Netflix alcuni anni fa sembravano un po’ strani. La serie TV di Castlevania, tuttavia, è stata in gran parte ispirata da Dracula’s Curse del 1989 – con alcune influenze da Symphony of the Night e Curse of Darkness – e occupa un universo canonico diverso dai giochi.

La Castlevania Advance Collection visita alcuni titoli completamente diversi nella storia del franchise, curando i giochi GBA che abbiamo visto pubblicati nel 2001-2003, così come Dracula X del 1995, un remake per SNES di Rondo of Blood del 1993. Non ci sono nuovi giochi Castlevania rilasciati in questi giorni: l’ultimo ingresso ufficiale su console è stato Lords of Shadow 2 del 2014, ben sette anni fa, con il più recente Grimoire of Souls (2019) che è approdato esclusivamente su iOS e Apple Arcade.