Nel 2017, durante l’I/O, Google ha rilasciato dettagli in merito ad una funzione imminente per la sua app Foto che avrebbe consentito agli utenti di cancellare ‘magicamente’ gli oggetti in una foto. Questo sarebbe incredibilmente utile per rimuovere detriti e oggetti nella cornice senza distruggere la foto, soprattutto se non sei esattamente un professionista esperto di fotoritocco.

Sfortunatamente, Google non ha dato priorità alla funzione e da allora non ne abbiamo più sentito parlare, ma le cose potrebbero cambiare quest’anno. Un rapporto di XDA Developers ha rivelato che Google potrebbe effettivamente riportare la funzione sugli smartphone Pixel 6.

Google Pixel 6 potrebbe includere la nuova app

Questa funzione è stata indicata nell’app Google Fotocamera come ‘svizzera’, che a sua volta è collegata a una funzione chiamata ‘gomma magica’. Anche se non possiamo dire con certezza che questa sia la stessa funzionalità presentata da Google nel 2017, suona sicuramente molto simile.

Esistono già app di terze parti in grado di rimuovere oggetti da una foto, ma quando la funzionalità è stata dimostrata nel 2017, era il modo di Google di mostrare le sue capacità di apprendimento automatico. Al momento non esistono molte app simili e la società potrebbe spingere su questa funzionalità per mostrare la potenza del suo algortimo.

Dato che si dice che il chipset Tensor di Google sia più focalizzato sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico piuttosto che sulla pura potenza, questa potrebbe essere una buona dimostrazione del chipset in azione. Gli smartphone Pixel 6 non hanno una data di lancio al momento, ma si ipotizza che saranno annunciati ad ottobre, quindi speriamo di non dover aspettare troppo a lungo per i dettagli.